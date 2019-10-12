MLB》大家都看好太空人！ 紐媒：洋基須把握1個關鍵點

洋基明天將與太空人進行美聯冠軍戰，圖為G1先發田中將大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明天跟太空人進行美聯冠軍系列賽，各大數據網站幾乎都看好太空人奪下世界大賽冠軍，紐約媒體認為，洋基要贏下系列賽的關鍵，就在太空人先發和終結者之間的局數要有所突破。

數據網站Fangraphs認為，太空人奪下世界大賽冠軍機率高達50%，洋基只有22%；另一網站FiveThirtyEight則認為，太空人奪冠軍機率為36%，洋基29%。

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不過美媒分析指出，洋基有個大優勢，就在美聯分區賽中，太空人投手用球數高達731球，洋基只有483球。不過也有人反駁，看看美聯冠軍賽的先發輪值，相較太空人柯爾、韋蘭德和葛蘭基，洋基是派克斯頓、田中將大和塞維里諾，差別不小。

因此紐媒《紐約郵報》分析，太空人輪值和終結者歐蘇納間的牛棚是小小的破綻，特別是佈局投手普瑞斯利8月右膝動手術後，尚未完全恢復身手，「假如普瑞斯利健康不允許，哈里斯會扮演牛棚要角。」

一名球探認為，洋基必須要想辦法讓太空人先發退場，然後去突破他們的中繼，「我想在7戰制的系列賽中，因為有一些休兵日，歐蘇納應該會抓超過3個出局。」

歐蘇納。（資料照，今日美國）

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