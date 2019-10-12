台灣大賽》連10年首戰洋投先發對決 頂級土投在哪？

Lamigo桃猿先發投手李茲（左）、中信兄弟洋投紐維拉（右）。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台灣大賽中信兄弟對Lamigo桃猿今天開打，雙方分別推出紐維拉（美國籍）、李茲（多明尼加籍）先發，這已是台灣大賽首戰連續10年不曾出現本土投手、兩隊都是洋投先發的戲碼，上一次台灣大賽首戰有先發本土投手，已是2009年的事了。

翻閱歷史紀錄，2010年台灣大賽首戰，兄弟象由麥格倫（美國籍）先發，對決興農牛正田樹（日本籍），2011年首戰由統一獅邁克爾（美國籍）對桃猿銳（美國籍），2012年首戰統一獅強納森（美國籍）對雷力（美國籍，後譯名為羅力）。

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2013年台灣大賽首戰統一獅費古洛（美國籍）vs.義大犀牛馬克（美國籍），2014年首戰中信兄弟寇迪（美國籍）對戰桃猿泰霸（美國籍），隔年雙方再戰，首戰中信兄弟克拉帝（委內瑞拉籍）對決桃猿明星（美國籍）。

2016年台灣大賽輪到義大犀牛對中信兄弟，首戰雙方分別由羅力（美國籍）對伍鐸（美國籍），2017年中信兄弟對桃猿，首戰雙方先發投手為史博威（美國籍）、伍鐸（美國籍），2018年首戰，統一獅先發投手是瑞安（美國籍），對上桃猿克恩三世（美國籍）。

上一次台灣大賽首戰有先發本土投手，已是2009年兄弟象下勾投手廖于誠，當時對上的是統一獅海克曼（美國籍）；上一次台灣大賽首戰兩隊都推出本土投手先發，則是2006年統一獅潘威倫大戰La new熊吳偲佑。

台灣大賽第一場比賽很關鍵，若贏球，最終奪冠機率高達84.6%，依照往例，兩隊都會推出陣中王牌投手，或是近況最佳的投手先發全力搶勝，連10年上演洋投先發對決戲碼，代表各隊頂級先發本土投手人才奇缺，這不啻是個警訊。

就拿年底12強賽來說，本季中職有10名本土投手，單季先發場數在10場以上，經過精挑細選之後，竟然只有廖乙忠獲得青睞，入選12強賽國家隊，且廖乙忠還是去年選秀落榜生，今年已成全聯盟優質先發戰力，一級國際賽事仍得靠旅外球投手撐起先發輪值一片天。

★歷年台灣大賽首戰先發本土投手對決

年度 對決戲碼

1991 黃平洋vs.杜福明

2006 潘威倫vs.吳偲佑

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