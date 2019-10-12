MLB》國聯冠軍戰專心先發 薛哲明踢館紅雀主場

國聯冠軍戰G2，國民推王牌薛哲先發。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國民明天續戰紅雀主場，國聯冠軍戰G2交給王牌薛哲（Max Scherzer）主投，對決紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright），薛哲表示雖然與此地淵源深厚，但明天登板就是要讓國民贏球，也透露未來會專心先發，目前暫時不會後援出賽。

薛哲在聖路易長大，兒時常去紅雀老主場看球，高中和大學都在附近就讀，父母現在仍住在該區，但可別指望薛哲會近鄉情怯，他今天賽前已經預告，明天唯一任務就是贏球。「在這個時間點，那些都沒有任何意義，因為我有更大要務在身，就是上場比賽，為國民贏得這場球賽，這就是我現在的心態設定。」

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薛哲在國聯分區系列賽G4先發，對道奇主投7局失1分摘勝，明天將是照正常輪值的節奏，休4天再度登板，他在上個系列賽期間，曾在排定先發日之前，後援出賽投過1局，單局對3名打者全飆三振，休2天後照常先發拿勝投，謎之調度讓道奇傻眼。

薛哲後援1局連飆3K下丘。（資料照，USA TODAY Sports）

但隨著球隊挺進7戰4勝制的聯盟冠軍戰，薛哲認為調整的方式，會比較接近例行賽，預告將專心先發，暫時不會後援出賽，「除非你下一場先發不投了，不然你無法從牛棚出發、然後投出一樣高水準的內容。所以對我而言，我可能只會投第2戰，然後等待我的下一場先發。」

按照正常出賽節奏，若國聯冠軍賽戰線拉長，國民能在可能的最後2戰推出王牌接力

由薛哲主投G6，史崔斯柏格（Stephen Strasburg）待命最後第7戰，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，前幾場會讓先發正常出賽，但到了系列賽後段，任何事情都有可能發生。

國聯冠軍戰期間，薛哲暫定將專心先發。（資料照，美聯社）

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