MLB》驟死戰封鎖道奇摘勝 國民後援大將今請假陪產

國民哈森請假陪產，缺陣國聯冠軍戰G1。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍戰今天開打，但國民後援哈森（Daniel Hudson）請假陪產，首戰確定無法上場，希望能趕在明天的第二戰歸隊。

國民牛棚例行賽表現聯盟倒數，季中交易補強多位後援，包括從藍鳥找來34歲老經驗右投哈森，他轉戰國民後例行賽上場24戰，25局投球僅4責失，防禦率1.44。本次季後賽4戰累積3.2局投球，防禦率仍維持零。

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哈森在國聯分區系列賽G5後援1局無失分，在驟死戰摘下勝投，幫助國民挺進隊史首次國聯冠軍戰，賽後急返鳳凰城老家，陪伴老婆準備迎接第3個女兒出生，但直到今天早上，孩子都還沒有向爸媽報到，哈森確定趕不上今天的比賽。

哈森對道奇後援1局無失分，驟死戰摘勝投。（資料照，法新社）

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，哈森的女兒沒能在預期的時間點出生，他完全能夠接受，並且相當體諒，等哈森歸隊，全隊都會挺他，「我告訴他，嘿，家人永遠是第一優先。」

哈森歸隊之前，由蘇耶洛（Wander Suero）填補空缺，暫時失去季後賽至今無失分的哈森，國民總教練馬丁尼茲說：「我們的牛棚戰力足以挺住，只是缺陣1場而已，我們會想出辦法的，球賽開打後，我們會看狀況、然後隨機應變。」

國民盼哈森能趕上明天的第二戰。（資料照，美聯社）

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