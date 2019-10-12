棒球》美媒季末盤點日職洋將 提到王柏融殘酷這麼說…

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕美國網站《MLB Trade Rumors》的作家塔德（Jeff Todd）與亞當斯（Steve Adams）日前對於今年效力日職的洋將做評比，由於當時台灣好手旅日時曾引起部分美國媒體關注、甚至浮出有望挑戰大聯盟的討輪，因此季末也不忘檢視大王本季表現，並直指他未留下令人太印象深刻的表現。

文章中一一對各隊洋將做了回顧，本季從火腿轉戰羅德的洋砲「壽司男」萊爾德（Brandon Laird）雖一直未能在大聯盟打出成績，但今年能保持健康、也有32轟。季中被印地安人釋出的馬丁（Leonys Martin）轉戰東瀛有較好的成績，打擊三圍.232/.342/.495、14轟的表現；不過另外一名曾效力雙城的洋將瓦加斯（Kennys Vargas）則顯得黯淡，打擊率不到2成。

請繼續往下閱讀...

曾效力教士與天使的樂天隊洋砲布拉許（Jabari Blash）由於亮眼表現則被認為還有機會挑戰大聯盟，他的隊友、曾在洋基隊的惠勒（Zelous Wheeler）表現則不如前四季。

文中指出，中日艾蒙特（Zoilo Almonte）在一軍出賽不多，但有超過3成的打擊率。另外一位洋將維西耶多（Dayan Viciedo）上壘功力比在美國更佳，2021年合約到期時有機會再回美挑戰。

另外還有從上一季的低潮走出的歐力士羅梅洛（Stefen Romero），打擊率有3成。一樣效力歐力士的馬雷羅（Chris Marrero）則只有133個打席，打擊率僅0.211。曾是底特律老虎隊外野手的莫亞（Steven Moya）在被歐力士交易到中日後表現依舊沒有起色。

兩位作家寫道，養樂多強打巴倫汀（Wladimir Balentien）持續宰制聯盟，有33轟的表現阪神的三名洋將馬堤（Jefry Marte）、索拉提（Yangervis Solarte）、納瓦洛（Efren Navarro）中，則只有馬堤對球隊較有貢獻，412個打席裡繳出打擊率0.284的成績。前道奇球員葛雷洛（Alex Guerrero）在巨人今年繳出21轟，前天才在高潮系列賽決勝輪開轟，幫助球隊取得聽牌優勢。

維亞努威瓦（Christian Villanueva）去年被教士隊轉賣到日本，今年在巨人一軍出賽73場，打擊率0.223。橫濱隊洋砲羅培茲（Jose Lopez）今年也有37轟，但打擊率不到2成5。他的隊友索托（Neftali Soto）來到橫濱的第二季繳出43轟，已經連兩季有超過40轟的表現。小熊隊農場出身的巴提斯塔（Xavier Batista）今年打擊率則是沒有太過突出的.269。曾是勇士隊新秀的西武梅西亞（Ernesto Mejia）今年表現下滑、打擊率僅2成初。

軟銀的兩名古巴重砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）、賈西亞（Yurisbel Gracial）雖無緣挑戰大聯盟不過在日職都繳出不錯表現，前者有36轟、打擊率0.259，賈西亞則是打擊率高達0.319、有28轟。

作家們則在文末提到王柏融，寫道當時Lamigo桃猿隊在開放競標大王時，曾浮出一些是否能挑戰大聯盟的討論，最後他與火腿簽下一紙不錯的合約，不過旅日首年可以說是繳出一個「容易被遺忘的（forgettable）」球季，意指沒有留下太多令人印象深刻的表現，在355個打席裡僅繳出打擊三圍.255/.321/.327的成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法