日職季後賽》松坂世代不凋零 「火之玉」藤川球兒讓對手一籌莫展

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟高潮系列賽第二輪，阪神虎39歲終結者藤川球兒力投2局讓對手6上6下，封鎖讀賣巨人攻勢，幫助阪神以7：6獲勝，系列賽戰成1：3。藤川球兒今年在例行賽對戰巨人10場都未失分。

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身為「松坂世代」的強投之一，藤川球兒挑戰大聯盟之路不順遂，2016年重回老東家阪神虎。藤川球兒今年球季原本擔任中繼投手角色，但由於洋投多力斯（Rafael Dolis）關門不穩，讓他季中重新擔任熟悉的終結者。藤川球兒本季出賽56場，戰績4勝1敗，有27次中繼點、16次救援成功，防禦率僅1.77是近4年最佳。

藤川球兒昨天在第8局平手局面提前登板，連續解決山本泰寛、台灣好手陽岱鋼、龜井善行。第9局上阪神靠大山悠輔的陽春彈攻下超前分，藤川球兒9局下續投，解決強打坂本勇人、用招牌指叉球三振丸佳浩，最後他用一顆149公里的速球，讓巨人岡本和真敲滾地球出局，6上6下關門守成。

總計藤川球兒此戰用29球，未被敲安也沒掉分，最快球速有149公里，本季例行賽對巨人10場都沒掉分。此外，7日高潮系列賽首輪第三戰，面對橫濱DeNA，藤川球兒同樣後援2局關門守住戰果，幫助球隊晉級。

《日刊體育》報導，藤川球兒賽後直呼不會累，今年的投球局數還投不夠，也想為球迷多投一場。

藤川球兒。（資料照，法新社）

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