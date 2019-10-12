網球》「生涯最棒的逆轉勝」21歲希臘新星爆冷拍落球王創難得紀錄

齊齊帕斯昨爆冷擊敗球王。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕21歲的希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨在上海名人賽男單8強三盤擊落尋求衛冕的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），他賽後以「生涯最棒的逆轉勝」形容昨天這場比賽，而在二度打敗喬帥後，他也達到一項相當難得的紀錄。

「這可能是我生涯最棒的逆轉勝了，」齊齊帕斯賽後興奮表示，「當然在澳網的時候面對費德爾（Roger Federer） 那場也不容易，我先輸給了世界上最棒的選手一盤然後再倒趕三盤，今天也是一樣，但因為盤數較少，讓我更難扳回，這場比賽對於心理層面來說也很艱難，我也沒有想太多，就是一步一步來，然後（勝利）就發生了。」

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世界排名第7的齊齊帕斯去年就曾在加拿大大師賽擊敗過喬帥、今年除澳網爆冷拍落費爸後，也在馬德里大師賽戰勝西班牙好手納達爾（Rafael Nadal），是史上26位曾先後擊敗過「Big3」的黑馬中最年輕的一位。

除此之外，ATP官網也指出，齊齊帕斯目前對於喬帥取得2勝1負的對戰優勢也是史上第4位曾交手3次以上可以佔上風的選手之一，其他三位分別是智利名將岡薩雷茲（Fernando Gonzalez，2勝1負）、克羅埃西亞40歲老將卡洛維奇（Ivo Karlovic，2勝1負）以及前美國球王羅迪克（Andy Roddick，5勝4負）。

齊齊帕斯4強將面對俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），兩人交手過四次，梅德維夫取得全勝紀錄，希臘新星要取得決賽門票，勢必有一番苦戰。

喬科維奇尋求衛冕失利。（資料照，法新社）

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