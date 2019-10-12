12強》兩年前經典賽輸以色列太痛 南韓隊首戰要警戒澳洲

南韓隊捕手梁義智。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第二屆世界棒球12強賽下個月將登場，南韓隊為了搶奧運門票全力備戰，昨天已經開始集訓。本季奪得韓職KBO打擊王的NC恐龍捕手梁義智坦言，兩年前的經典賽，南韓隊輸給以色列後，一切都亂了，因此首場比賽很重要。

南韓隊是首屆12強賽冠軍，這屆賽事和澳洲、加拿大、古巴分在C組，預賽比賽時間是在11月6日至8日。

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《韓聯社》報導，南韓隊昨天有包含起亞虎王牌左投梁玹種、強打捕手梁義智等人9名國手，到水原市進行集訓。其他國手則是要等所屬球隊打完季後賽後，才會向國家隊報到。

梁義智本季以0.354，生涯首奪打擊王寶座，也是2017年的經典賽國手。他表示，很清楚首場比賽輸球後會有什麼後果，「在2017年的經典賽中，我們輸給以色列，一切都亂了。所以第一場對澳洲的比賽非常關鍵，我們必須做好準備，不想在高尺巨蛋又出現另一次災難般的賽事。」

南韓隊總教練金卿文表示，首戰對澳洲最重要，這支球隊有兩位打過KBO的選手，包含目前正效力韓華鷹的洋投薩普洛德（Warwick Saupold）、以及前起亞虎洋投布萊克利（Travis Blackley）。

薩普洛德今年轉戰韓職，首年繳出12勝11敗防禦率3.51，而且他下半季投出6勝2敗防禦率1.85的成績，表現不俗。金卿文對此表示，「我們必須提防薩普洛德，澳洲有可能會派他對付我們；但從另一方面來說，面對一個我們熟悉的投手，比碰上陌生的投手還要好。」

效力韓華鷹的澳洲籍洋投薩普洛德。（資料照，美聯社）

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