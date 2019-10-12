NBA》字母哥、東契奇同場飆分 公鹿末節驚險獲勝

亞德托昆波（中）飆進全場最高34分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今在熱身賽狂砍34分、11籃板，與獨行俠二年級生東契奇（Luka Doncic）同場飆分，末節公鹿被追至2分差差點翻船，靠著梅森（Frank Mason）兩罰全中穩定士氣，終場以118：111拿下勝利。

開賽雙方一來一往各有分數進帳，第一節最後2分鐘公鹿靠著班德（Dragan Bender）三分球、梅森連拿4分等拉出7：0攻勢，率先取得領先，東契奇在第二節最後52秒連飆3記三分彈，上半場攻下20分助獨行俠緊咬落後比數。

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公鹿在第三節下起三分雨，全隊合計命中6記三分球，單節攻下38分，不過決勝第四節一度進攻當機，有長達5分鐘沒有拿下分數，遭獨行俠拉出一波16：0攻勢，在最後不到2分鐘追至僅2分之差。不過公鹿頂住壓力，馬場雄大犯規後梅森兩罰全中，加上班德再補1顆三分球，終場7分之差獲勝。

亞德托昆波僅上場23分鐘就繳出34分、11籃板、4助攻的雙十表現，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）飆進5記三分彈拿下18分，替補後衛班德也攻下17分。

獨行俠整體表現較平均，由東契奇拿下全隊最高27分、7籃板，中鋒馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）攻下16分、8籃板，J.傑克森（Justin Jackson）得13分。

東契奇切入進攻。（美聯社）

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