MLB》預測失靈又怎樣 老爹惡整同事笑翻攝影棚

〔記者倪婉君／綜合報導〕因為預測摃龜成為另類焦點的「老爹」歐提茲，在昨天擔任太空人和光芒之戰的FOX球評時，卻用他的幽默感讓錄影現場相當歡樂，他在另一名重量級球評「重傷害」湯瑪斯的水瓶中「加料」，笑果十足。

儘管幾個月前才在多明尼加遭遇槍擊，但歐提茲復出之後，不但用好氣色證明自己完全康復，也依然是眾人的開心果，仍然是「大家都愛的老爹」。

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「老爹」歐提茲。（資料照，今日美國）

歐提茲和前洋基球星A-ROD、前白襪名人堂傳奇湯瑪斯一起在季後賽擔任FOX球評。在昨天錄影前空檔，就見到歐提茲趁著湯瑪斯不在時，偷偷將「蒂朵斯伏特加」（Tito's Vodka）加進他的水瓶中。

FOX不但把歐提茲惡作劇的畫面拍下，當然也錄下湯瑪斯後來喝下去的反應。只見這位「重傷害」喝了一口之後，一邊把瓶蓋扭回去，一邊露出狐疑的表情，最後覺得味道實在不對，唸唸有詞說：「這是什麼鬼東西。」也讓現場爆出大笑。

開始錄影後，湯瑪斯也忍不住拍了老爹一下，笑說：「老兄，你真的很會搞事情。」

不過太空人昨以6：1擊敗光芒後，可以想見老爹一定會被湯瑪斯「酸」回去，因為這次4支晉級季後賽兩聯盟冠軍戰的隊伍，跟老爹原本預測的雙城、光芒、勇士和道奇，完全相反，他全部猜錯。

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