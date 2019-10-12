NBA》喊抵制卻擠爆球場 「跪族籃孩」讓中國網友崩潰大罵賣國

10日的NBA上海熱身賽，湖人對上籃網，仍湧進爆滿球迷進場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺港言論惹惱中國球迷，揚言要抵制NBA，但10日的湖人和籃網的中國上海熱身賽，現場幾乎座無虛席，讓大批中國網友傻眼。甚至網路上出現「跪族籃孩」的稱呼，大罵這些人賣國。

雖然許多中國球迷在網路上喊著要抵制NBA，但10日的NBA上海熱身賽，現場幾乎座無虛席，不少死忠粉絲穿著湖人、籃網兩隊球星的球衣進場看比賽。甚至還有中國球迷拿五星旗請NBA球星簽名。

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《The Action Network》記者Darren Rovell就在推特上發文說，中國人在場內放下所有標語，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）揭穿他們的噓張聲勢，原本可能會取消的比賽如期進行，甚至爆滿，席爾瓦獲得了勝利。

10日的NBA上海熱身賽，湖人對上籃網，仍湧進爆滿球迷進場。（美聯社）

中國社群媒體微博近期更出現一句熱門詞「跪族籃孩」，專指這些在10日進場看球支持NBA中國賽、導致中國被國外嘲諷的中國球迷。不少中國網友大罵這群人「賣國」、「丟臉」。

中國央視等官媒這兩天連續發布「學學這個養護膝蓋的方法」、「別讓你的關節提前『退休』」，這些文章被中國網友解釋為，「不要跪、不能當跪族」。

此外，中國政府也突然對NBA爭議事件所引發的風波喊卡，中國外交部發言人耿爽昨天在記者會上表示，無論在中國、美國還是在世界上其他國家，開展交流合作的一項重要前提就是要相互尊重，中國將會一如既往地秉持開放包容心態。

10日的NBA上海熱身賽，湖人對上籃網，仍湧進爆滿球迷進場。（美聯社）

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