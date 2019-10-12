MLB》攝氏7度極凍魚躍 齊默曼超美技續命無安打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民35歲先發桑契斯（Anibal Sanchez）今天投出生涯代表作，在國聯冠軍戰G1投出7.2局無安打比賽，球隊老大哥齊默曼（Ryan Zimmerman）8局下演出超美技魚躍，擋下強勁平飛球，用守備力挺桑契斯。

佇立於球場攝氏7度的寒風之中，桑契斯今天在客場投手丘完全燃燒，投完7局還沒被敲出任何安打，繼2013年美聯冠軍戰G1後，生涯第2度在季後賽達陣6局無安打，為大聯盟史上第一人，也是繼瓦卡（Michael Wacha）之後，大聯盟再有投手在季後賽投出7局無安打。

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8局下桑契斯續投，對該局首名打者艾德曼（Tommy Edman）取得2好1壞球樹領先，但接著連投2壞形成滿球數，下一顆90.8英哩伸卡球偏紅中，被菜鳥艾德曼逮到猛力拉往右半邊，眼看無安打比賽就要破功。

但一壘手齊默曼反應極快，魚躍至空中擋下強勁平飛球，超美技續命桑契斯的無安打比賽，可惜桑契斯沒能守成，下一棒投到滿球數，噴射球壓低仍被代打的馬丁尼茲（Jose Martinez）撈成中外野落地安打，桑契斯無安打比賽破功，用球數來到103球功成身退。

齊默曼超美技魚躍續命無安打比賽。（截自MLB影片）

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