MLB》再扛美聯冠軍戰G1先發 田中將大有備而來

田中將大再扛美聯冠軍戰G1先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍戰明開打，洋基首戰推出田中將大先發，他認為與太空人打線對決是一項挑戰，但也認為前年交手的經驗，有助更快進入狀況，上場就是做好該做的事，剩下的交給臨場發揮。

由於太空人具有主場優勢，洋基前2戰將在客場出賽，在球隊離開紐約之前，洋基總教練就已經決定，美聯冠軍戰G1交給田中將大主投。田中將大季後賽生涯6場先發拿下4勝，防禦率僅1.54，今年季後賽至今，是洋基表現最穩的先發投手。

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同為例行賽百勝的球隊，田中將大認為，要跟太空人打線正面對決，將是一項挑戰，得努力按照平常的模式準備比賽，試著不要有任何不同的地方，照常準備先發，擬定比賽策略，「基本上就是，上場投球、把球控好。」

田中將大也說，前年交手的經驗，能幫助球隊更快調整到位，「我們在2017年已經打過，知道會是怎樣的狀況，我認為經驗絕對有助進入比賽狀況，剩下的就是用好的專注力，全神貫注在比賽中，投出自己的比賽，掌握好每一顆球。」

田中將大明天將在客場對決太空人。（USA TODAY Sports）

若戰線超過4場，田中將大預計能在G5於主場先發，他本季例行賽在主場8勝3敗、防禦率3.10、被打擊率2成38，優於客場3勝6敗、防禦率6.05、被打擊率2成87。美聯分區系列賽G2在主場先發，面對火力兇猛的雙城，主投5局僅挨3安責失1分。

田中將大認為，就是得表現得比對手更好，追根究柢來說，他認為關鍵在於，每個人都有能力掌控比賽，在場上完全投入，各司其職把工作做好。明天他將與葛蘭基（Zack Greinke）同場較勁，力拚首戰旗開得勝。

前年的美聯冠軍戰，田中將大也是擔綱G1先發，他在太空人先發6局責失2分，但被凱可（Dallas Keuchel）7局失1分技壓吞敗。G5回到洋基主場，田中力飆7局無失分，只被擊出3支安打，率洋基5：0完封，2連敗後連贏3場聽牌。

田中將大季後賽表現亮眼。（資料照，法新社）

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