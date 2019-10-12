羽球》「中國是大國他們不敢碰」世羽聯不罰石宇奇遭外媒痛批

石宇奇韌帶撕裂，卻在中國賽帶傷上陣輸給同胞陸光祖引起爭議。（資料照，圖片取自BWF）

〔體育中心／綜合報導〕中國一哥石宇奇先前帶傷在中國賽復出，首輪花了15分慘輸同胞陸光祖，引起只為賺取積分的爭議，丹麥媒體《TV2》更憤而上報世羽聯，最終結果近期出爐，官方認定石宇奇並未違反規則、不會採取任何行動，這個決定也讓丹麥球評拉根森（Jim Laugesen）相當不滿，直批世羽聯是「因中國是大國所以不敢碰」。

石宇奇當時在中國賽首輪以5：21、9：21不敵同胞陸光祖，換局時更被主審關切、質疑兩位選手未盡全力，並勸石宇奇退賽，不過由於只要退賽兩人都會沒有積分，他仍堅持把比賽打完，事後也順利進帳3000分得奧運積分，從那之後，石宇奇未再參加任何巡迴賽。

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當時中國一哥這項行為就讓拉根森痛批他違反體育道德，《TV2》隨後也寫信要求世羽聯調查，日前他們收到了官方回信，世羽聯指出，在給予石宇奇警告後，不會再採取任何進一步的行動。

世羽聯在回信裡提到，他們一直建議運動員受傷就不要上場，但堅持帶傷上陣並未違反規則，且稱石宇奇這次的行為「不是為了別人的利益而參加，只是想保住自己的積分。」

《TV2》在結果出爐後再次撰文以示不滿，文中寫道球評拉根森對這樣的解釋嗤之以鼻，表示所有人都知道石宇奇的傷勢根本無法出賽，卻仍堅持為同胞謀取利益，「這項運動有很多美好的事物，他們卻不斷自掘墳墓，雖然我嘲笑他們的解釋，但其實並不感到驚訝。畢竟中國是一個大國，他們（世羽聯）不敢碰。」

丹麥媒體對於世羽聯不罰石宇奇相當不滿。（資料照，法新社）

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