NBA》賞對手13記火鍋 七六人捉蜂奪二連勝

J.理查森（右）拿下全場最高分（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今與黃蜂進行季前熱身賽，全隊共有13人有分數進帳，其中J.理查森（Josh Richardson）拿下全場最高18分還有3阻攻，黃蜂雖然先發五人得分皆上雙，但整體火力仍不足，終場七六人以100：87獲勝。

第一節後半段七六人T.哈里斯（Tobias Harris）命中三分球開始球隊一波7：0攻勢，率先取得領先，上半場結束七六人握有19分領先優勢。易籃後，T.哈里斯再投進三分球延續球隊氣勢，將領先擴大至22分。黃蜂遲遲無法突破防守，整場比賽吃了13個火鍋，雖然七六人末節僅拿下12分，黃蜂仍沒能追上落後分差。

請繼續往下閱讀...

七六人此役由J.理查森攻下全場最高18分、4助攻、3抄截外加3顆三分球，T.哈里斯貢獻16分、8籃板，後衛西蒙斯（ben Simmons）繳出15分、5籃板、4助攻，明星中鋒恩比德（Joel Embiid）沒有上場。

黃蜂整體火力都集中在先發五人，培根（Dwayne Bacon）拿下17分、5籃板，布里吉斯（Miles Bridges）、C.澤勒（Cody Zeller）各拿下12分，雖然先發五人都得分上雙，但板凳球員手感冷冰冰。

培根灌籃得分。（USA TODAY Sports）

恩比德今天沒有上場。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法