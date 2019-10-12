中職》近10年台灣大賽 先發成績本土投手完勝洋投

桃猿先發投手王溢正。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕台灣大賽中信兄弟對Lamigo桃猿今天開打，雙方分別推出紐維拉、李茲先發，這已是台灣大賽首戰連續10年不曾出現本土投手、兩隊都是洋投先發的戲碼，洋投主宰台灣大賽戰局已成顯學。

然而，仔細翻閱紀錄可以明顯發現，從2010年至今，台灣大賽本土投手先發所繳出來的績效，竟然遠遠勝過洋投，即使如此，台灣大賽土投先發空間仍被嚴重壓縮。

請繼續往下閱讀...

數字會說話，從2010年至今，台灣大賽本土投手總計先發26人次，一共吃下138.2局，平均每場投5.1局，戰績9勝8敗、防禦率3.70、被打擊率2成61、每局被上壘率1.25。

反觀2010年至今台灣大賽洋投先發64人次，一共吃下350局，平均每場也差不多投5.1局，戰績19勝25敗、防禦率4.55、被打擊率2成89、每局被上壘率1.43；兩相對照，其實本土投手先發表現是完勝洋投的。

以個別投手來看，這段期間桃猿左投王溢正在台灣大賽4場先發全勝，防禦率2.28，表現超亮眼，但他4度打台灣大賽，完全不曾扛首戰先發。

中信兄弟2014至17年「四連亞」期間，總計動用17人次洋投先發，僅拿4勝，另添9敗，防禦率高達5.71，也是黃衫軍遲遲無法攻頂的關鍵因素，今年能否終結悲情，送「恰恰」彭政閔引退大禮，依現狀來看，先發洋投表現好壞仍左右戰局。

台灣大賽洋投表現絕佳當屬2010年兄弟象，當年動用「四大洋金剛」其中3人麥格倫、卡斯帝、羅曼，包辦4場先發全勝，防禦率僅0.52，四戰橫掃興農牛。

★2010年至今台灣大賽先發土投vs.洋投表現 投手 先發 局數 戰績 防禦率 被打擊率 每局被上壘率 土投 26 138.2 9勝8敗 3.70 0.261 1.25 洋投 64 350 19勝25敗 4.55 0.289 1.43

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法