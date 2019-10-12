MLB》無安打雖遺憾破功 國民桑契斯此舉被讚超有風度

Aníbal Sánchez. pic.twitter.com/sqstcGbM5V — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2019年10月12日

〔體育中心／綜合報導〕國民今派出35歲的老將桑契斯（Anibal Sanchez）先發，沒想到他意外繳出超優質表現，無安打比賽直到7.2局後才破功，而他退場時向敲出安打的馬丁尼茲（Jose Martinez）致意的動作，也讓不少媒體對他讚譽有加、指他非常有風度。

桑契斯在7局下2出局後被代打的馬丁尼茲敲出中外野方向的安打，國民總教練馬上從休息區走出準備換投，國民野手群也紛紛走上投手丘給予繳出好投的隊友擁抱及鼓勵，隨後桑契斯在將球交出後，邊走下場、邊高舉手套向剛敲安的馬丁尼茲打者致意，主場的紅雀球迷也不吝惜給予掌聲。

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賽後名人堂記者史塔克（Jayson Stark）就在推特上讚揚桑契斯上述舉動，「你不會看過在無安打破功之後比桑契斯更有風度的行為」，並指出他除向馬丁尼茲致意外，也在到達休息區前向主審穆欣林斯基（Mike Muchlinski）點頭示意，不少網友都在底下留言稱他是「委內瑞拉之光」、資深記者Dave Hogg也留言表示，桑契斯是他過去採訪老虎隊30年來遇過最好的球員（桑契斯曾在2012-2017年效力老虎）。

桑契斯在走下投手丘時向打者致意。（美聯社）

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