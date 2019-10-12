MLB》手上4張王牌 韓媒指波拉斯露出「惡魔的笑容」

超級經紀人波拉斯。（圖片取自OSEN）

〔記者倪婉君／綜合報導〕韓籍左投柳賢振的球季隨著道奇淘汰而結束，但他在季後成為自由球員的動態，仍受到韓媒注目；韓媒就觀察到柳賢振的超級經紀人波拉斯日前現身道奇和國民的場邊，臉上浮現出「惡魔的笑容」，因為他手中握有今年季後自由市場4張王牌。

在今年季後賽最受注目的投手，太空人王牌柯爾絕對是其一，他在季後將成為自由球員，更被外界視為是自由市場的最大尾投手。柯爾的經紀人不是別人，正是波拉斯，目前已有傳聞指出，明年才滿30歲的柯爾有機會收下3億美元等級的大合約。

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至於前天國民和道奇的季後賽分區系列賽第5戰，波拉斯就被捕捉到在場邊觀戰。因為在國民陣中，波拉斯也有兩名大客戶，其一就是前天先發的史崔斯柏格，他雖然和國民仍有合約，但也不排除選擇跳脫合約成為自由球員；另一人則是三壘大將倫登，他被視為季後自由市場最熱門的頂級野手。

該役國民以7：3擊敗道奇，挺進今天開打的國聯冠軍戰。道奇雖黯然出局，但波拉斯在道奇的另一名大客戶柳賢振，季後去向也受到高度注目。

手上有三巨投加上一名頂級野手，韓媒OSEN就寫到，「『惡魔』波拉斯在微笑。」

韓籍左投柳賢振。（資料照，今日美國）

太空人王牌柯爾。（資料照，美聯社）

國民強打倫登。（美聯社）

國民強投史崔斯柏格。（資料照，歐新社）

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