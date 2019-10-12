網球》上海賽衛冕失利 喬科維奇下月確定讓出球王寶座

喬科維奇上海賽衛冕失利後也將丟掉球王之位。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞球王喬科維奇昨在上海名人賽男單8強不敵希臘好手齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），除挑戰衛冕失利外，也確定會在11月初丟掉球王寶座，原本的排名第二的納達爾（Rafael Nadal）將成功竄位。

喬科維奇目前在ATP積分排名上以10365分領先納達爾的9225分，在上海止步8強後因是衛冕冠軍將會被扣820分，與「蠻牛」僅剩下320分的差距。由於喬科維奇接下來預計將與納達爾參加10月24日於哈薩克首都阿斯塔納舉行的表演賽，兩個在這期間舉辦的ATP500級賽事維也納公開賽、瑞士巴塞爾公開賽他都無緣參賽，因此不會累積任何積分。

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接下來喬帥預計參加10月底的巴黎大師賽，除了去年他在此拿下亞軍的600分積分會先被扣除，2018年年終賽進帳的1000分積分也會正式在巴黎賽後被扣掉，因此必定總共會先損失1600分，而納達爾因為去年未打年終賽、將不會被扣任何分數。也就是說，就算喬科維奇最後在巴黎拿下冠軍再進帳1000分、納達爾因為傷勢還是無法參賽，蠻牛還是會正式在11月4日以9225分、超越喬帥的8945分，坐上球王大位。

納達爾將重返球王。（資料照，美聯社）

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