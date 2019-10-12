網球》費爸難得遭罰分火大 上海名人賽8強敗拒答敏感提問

費德爾在上海名人男網賽8強止步。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019上海名人男網賽進入尾聲，瑞士老將費德爾（Roger Federer）8強受挫，即使次盤搶救5個賽末點，仍以3：6、7：6（9：7）、3：6不敵德國後輩小茲維列夫（Alexander Zverev），對於決勝盤遭主審罰分，好脾氣如費爸也火大了，難得賽後拒絕回應敏感問題。

38歲的費爸丟掉首盤後，即使勉強扳回一城，面對年僅22的小茲維列夫猛轟猛炸，決勝盤已後繼無力，第2局遭破發陷入0：3落後，還因上網截擊失誤掛網，沮喪之餘又把球再度打向觀眾席，隨即遭執法嚴謹的主審佛卡德爾（Carme Forcadell）警告，並以違反運動道德為由罰分，費爸雖解釋是以拍框擊球，並非發火洩恨，但主審堅持無故把球打出場外就是犯規，並未接受抗議。

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輸球後對於記者們好奇詢問，好好先生的費爸也有些不爽，勉強維持風度說：「上回我這樣做是很久以前了。你可以在推特寫些東西，如果能寫比賽相關的東西，那會好一些，下個問題。」至於小茲維列夫週六將與美網大滿貫殺入4強的義大利悍將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）爭奪冠軍戰門票。

小茲維列夫。（法新社）

費德爾。（法新社）

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