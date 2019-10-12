馬拉松》人類跑破2小時障礙！基普喬蓋史上第一勇

肯亞長跑名將基普喬蓋成為史上第一位2小時內全馬達標傳奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕肯亞長跑名將基普喬蓋（Eliud Kipchoge）今於維也納挑戰人類極限，以1小時59分40.2秒跑完42.195公里，成為史上第一位2小時內全馬達標傳奇，只不過現場競賽環境與條件有別於一般賽事，並未列入世界紀錄。

「雖然我還不知道極限在哪裡，但我會勇敢前行。」現年34歲的基普喬蓋，是2016年里約奧運男子馬拉松金牌，被譽為「最強馬拉松跑者」的他，這次穿著Nike升級版本NEXT%跑鞋，在41人配速團陪伴下締造新猷。2018年柏林馬拉松，基普喬蓋曾跑出2小時1分39秒世界紀錄，兩年前他參與Nike Breaking2計劃，當時拚出2小時25秒，只差26秒就能突破「2小時障礙」。

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如今基普喬蓋捲土重來，於奧地利維也納普拉特公園挑戰「INEOS 1:59」計劃，在前導車帶領下，7名配速員5人在前、2人在後輪班陪跑，他一路維持穩定速度前進，前30公里僅花1小時25分鐘，後段基普喬蓋也維持1公里2分50秒配速，最終順利趕在2小時關卡衝過終點線，接受現場見證歷史的民眾們高聲歡呼。

肯亞長跑名將基普喬蓋以1小時59分40.2秒跑完42.195公里。（路透）

肯亞長跑名將基普喬蓋成為史上第一位2小時內全馬達標傳奇。（歐新社）

肯亞長跑名將基普喬蓋成為史上第一位2小時內全馬達標傳奇。（歐新社）

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