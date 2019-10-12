網球》俄男梅德維夫力壓7784 上海名人賽單打爭霸

梅德維夫拍落希臘新星齊齊帕斯晉級決賽。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019上海名人男網賽單打4強戰，俄國第3種子梅德維夫（Daniil Medvedev）穩紮穩打，7：6（7：5）、7：5力退國內球迷暱稱為「7784」的希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），梅德維夫溫網過後6站全晉決賽，狀況如日中天 。

梅德維夫挾著對戰4連勝的絕對優勢，面對淘汰世界球王兼衛冕者喬科維奇（Novak Djokovic）的齊齊帕斯，第3種子俄男第9局克服0：40落後，不但連追5球驚險保發，更在搶7時先馳得盤。次盤梅德維夫乘勝追擊，第3局靠著反手穿越球破發，3：1拉開差距，儘管21歲「7784」回破追成5：5平手，關鍵時刻俄男再度突破，順勢再保出線。上一位殺進上海名人賽單打決戰的俄國人，還是10年前達維登科（Nikolay Davydenko）。

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23歲的梅德維夫本季強勢崛起，已9度問鼎單打金盃，而且連續第6項賽事勇闖決賽，其中辛辛那提、聖彼得堡奪冠；至於他週日爭冠對手，將是德國小茲維列夫（Alexander Zverev）單挑義大利悍將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）的勝方。

星齊齊帕斯。（法新社）

梅德維夫。（路透）

梅德維夫晉級決賽。（法新社）

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