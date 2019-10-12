射箭》新竹愛山林橫掃台中銀 隊史第3場完勝紀錄到手

新竹愛山林隊譚雅婷。（企業射箭聯盟提供。）

〔體育中心／綜合報導〕企業射箭聯賽元年第17輪，新竹愛山林隊面對台中銀行再度霸氣地五點全拿，寫下聯賽史上第七場、也是隊史第三場完勝紀錄，總積分352分和凱撒並列第二，寒舍以2分之差續當大哥大。

這項比賽13日將續在台南市金城國中進行第18輪賽事，會場比照台北世大運規格，重點是免門票，國慶連假到處人擠人，歡迎大夥帶著家中寶貝一起來個射箭國手朝聖之旅，下一個台灣之光，有可能出現在你家。

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總排名跟第16輪沒有太大變化，寒舍354分續當大哥大，但彼此間的積分追得更近了，原本排第三的新竹愛山林隊352分和凱撒並列第二，協會青年隊327分第四，台南隊323分，台中銀行隊262分。

新竹愛山林對台中銀行之戰，第一點女子個人賽，愛山林由世界射箭年終決賽銀牌譚雅婷打頭陣，台中銀行則由畢業自金城國中的王方辰迎敵，5：5後加射決勝負，先射的王方辰7分，譚雅婷沈穩射下10分，６：５收下勝利。

寒舍集團續當大哥大。（企業射箭聯盟提供。）

第二點男子個人賽，愛山林鄧宇成6：2大勝台中銀行田剛，第三點混雙愛山林林詩嘉／郭佳龍6：2再勝，第四點女團愛山林6：2再下一城，第五點男團則是在0：2後連贏三局，以6：2後來居上，第三度寫下完勝紀錄。

愛山林隊教練倪大智表示，開賽前並沒有想太多，只是要求選手注意到動作的完整性，同時針對風向和風勢的變化做調整。「但連贏四場後，第五點男團時的確會想再創個完勝紀錄，結果一開賽就以0：2落後，哈！」

雖然第三度寫下完勝紀錄，但倪大智坦言贏得並不輕鬆，關鍵在臨場應變較佳。「第一點雅婷就比到5：5，延長加射時風向突然變了，我有提醒她，先射的王方辰出手後果然偏右，雅婷就果斷地往左瞄一點，收下10分箭。」

企業射箭聯賽開打後，選手變好忙，倪大智說：「週六週日本是最完整的訓練時間，聯賽開打後，該做的訓練得分攤到週一到週五，是比較辛苦，但聯賽對抗賽交互發射模式，對選手上決賽場抗壓性的確有很大幫助，箭值也普遍提升了。」

寒舍林佳恩。（企業射箭聯盟提供。）

企業射箭聯賽元年開打至今，一共有七場完勝紀錄，寒舍集團和愛山林各擁三場，協會青年隊一場。其中上半季有3場，第一場完勝是寒舍4月6日在第3輪對台中銀行的傑作，6月22日第7輪寒舍再度完勝對手台南隊，6月23日第8輪換成協會青年隊完勝台南隊。

下半季迄今有４場，8月31日第11輪，新竹愛山林完勝台南隊，隔天9月1日第12輪又完勝臺中銀行，成為史上首支連寫兩場完勝紀錄的隊伍，9月21第13輪，寒舍再度完勝台中銀，今天愛山林也是第二度完勝台中銀。

台南隊對寒舍之戰，第一點女單寒舍林佳恩以6：4勝台南隊彭家楙，第二點男單台南隊羅正偉以6：2勝寒舍魏均珩，扳回一城，混雙台南隊再以6：0大勝，2：1後來居上。

壓軸兩點團體賽雙方你來我往互不相讓。女團台南隊4：2領先被追成4：4，加射時以28：25勝出，5：4守住勝果；男團結局相反，台南隊4：0領先被追成4平，加射後同為27分，但寒舍贏在三箭中有支10分箭，5：4逆轉勝。

新竹愛山林開心寫下第三場完勝紀錄。（企業射箭聯盟提供。）

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