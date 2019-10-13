田中將大對決葛蘭基 今日賽事預告與轉播

日籍強投田中將大。（資料照，美聯社）

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大聯盟美聯冠軍戰，早上8點由洋基客場迎戰太空人，洋基派出日籍投手田中將大先發，太空人則推出賽揚強投葛蘭基（ Zack Greinke）主投。田中將大季後賽生涯6場先發拿下4勝，防禦率僅1.54，此役有辦法帶領球隊在客場奪下重要的首勝嗎？精采比賽，球迷們記得鎖定轉播囉！

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日職季後賽持續進行，下午1點由軟銀迎戰西武，雙方分別推出范登赫克（Rick van den Hurk）與本田圭佑先發。目前西武陷入1：3的絕對落後，今天打線要尋求突破，並將戰線延長。而前一戰敲猛打賞、貢獻4打點的軟銀內野手牧原大成，此役能否延續火燙手感？

台灣大賽今進入第二戰，兄弟派出廖乙中先發，對決桃猿的洋投尼克斯。昨廖健富擊出再見安打，幫助球隊搶下開門紅。今天會是尼克斯率隊奪下2連勝，還是廖乙中能幫助兄弟扳回一城呢？球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油！

MLB季後賽

04:00 國民@紅雀 FOX體育、FOX體育3台、民視

08:00 洋基@太空人 FOX體育、FOX體育3台、民視

日職季後賽

13:00 軟銀@西武 FOX體育、FOX體育3台

台灣大賽G2

17:05 兄弟@桃猿 ELEVEN SPORTS1

NBA熱身賽

08:00 鵜鶘@公牛 緯來體育

08:00 太陽@拓荒者 愛爾達體育1台

19:30 籃網@湖人 緯來體育

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