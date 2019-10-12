自由車》台灣最佳「衝刺王」對決 彭源堂一秒險勝

彭源堂拿下第二名。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／彰化報導〕首屆「96自轉車系列賽-彰化讚！」自由車賽今於彰化鹿港車輛中心（ARTC）熱鬧登場，共吸引2500名車友參加，其中等級最高的邀請菁英組競爭激烈，最終由高斯特車隊班傑明和彭源堂包辦前2名，完成「金包銀」成最大贏家。

澳洲籍的班傑明曾於2017年來台參加KOM登山王大賽，當時並未拿下名次。今年改在擅長的平地競輪，拿出看家本領。今在距離終點還剩40公里就率先衝刺突圍，最後以2小時07分04秒單飛進終點，摘下桂冠，且領先隊友彭源堂近1分鐘。

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王家豪本次擔任活動大使，品嘗在地美食。（記者廖聿偉攝）

班傑明賽前曾笑稱要把冠軍「讓賢」給隊友彭源堂，並擔任「兔子」的突圍角色，未料卻一路領騎奪冠。他笑說，「提前衝刺是希望吸引對手追擊，卻意外將差距越拉越開。」

彭源堂則回應，「我們同一車隊，誰奪冠都一樣。班傑明領先群雄，我沒必要去追擊，只要做好防守工作，反而省下許多體力。」

彭源堂與班傑明私交甚篤，他透露，「每次訓練尾聲，我們都會訂定一個標的物，當作衝線終點，彼此互不相讓，也激發出衝刺潛能。」

終點前台灣兩大前後期衝刺王彭源堂和巫帛宏上演激烈攻防，最終由彭源堂以1秒之差勝出。巫帛宏表示，「彭源堂近幾年進步神速，台灣第一衝刺王的棒子可以交給他了。」

巫帛宏最終以2小時07分58秒，屈居第三，但前6名有3位同屬美利達諾飛客車隊，最終拿下團隊總成績第1，彌補無緣金牌的小缺憾。

班傑明拿下冠軍。（記者廖聿偉攝）

首屆「96自轉車系列賽-彰化讚！」自由車賽今於彰化鹿港車輛中心（ARTC）熱鬧登場，共吸引2500名車友參加。（大會提供）

首屆「96自轉車系列賽-彰化讚！」自由車賽今於彰化鹿港車輛中心（ARTC）熱鬧登場，共吸引2500名車友參加。（大會提供）

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