體操》再寫歷史！「鞍馬王子」李智凱勇奪世錦賽銀牌

李智凱今在2019年斯圖加特世界錦標賽男子決賽以15.433分奪銀。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣「鞍馬王子」李智凱今在2019年斯圖加特世界錦標賽男子決賽以15.433分奪銀，改寫個人成績，也成為台灣首位連兩屆世錦賽奪牌的高手！

李智凱在鞍馬項目表現亮眼，國際賽成績有目共睹，已拿下2面世大運金牌、亞運金牌及世界盃巡迴賽3金、3銀，上屆杜哈世錦賽鍍銅，已替台灣奪下25年來首面世錦賽獎牌。

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歷經大場面洗禮的李智凱，今年尋求提升獎牌成色，他在鞍馬資格賽難度起評分6.200分、執行分8.766分，總分14.966分排名第3晉級決賽，今李智凱提高難度分6.500，祭出拿手絕活，以流暢的「湯瑪士迴旋」吸引眾人目光，整套動作一氣呵成，當他完美落地後高舉雙手，現場觀眾也爆出熱烈歡呼聲，最終執行分8.933分，總分為15.433分的高分。

上屆奪得銀牌的英國名將惠特洛克，資格賽難度6.900分，以總分15.266分技壓群雄，今決賽提高難度分至7.000分、執行分8.5000分，以總分15.500分奪金。

19歲小將蕭佑然在資格賽難度起評分為6.000分、執行分8.683分，14.683分讓他以第6名晉級，世錦賽決賽初體驗壓軸登場，難度分不變，執行分提升至8.733分，排名第7。

台灣另一奪牌希望唐嘉鴻，去年首闖世錦賽單槓決賽，最終獲第5名，今年將單槓成套動作練得更加純熟，本屆資格賽以難度起評分6.200分，執行分拿到8.733分技壓群雄，決賽將於明晚10點05分登場。

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