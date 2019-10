〔體育中心/綜合報導〕國民和紅雀昨在國聯冠軍賽首戰出現插曲,索托對決麥克拉斯時不斷調整胯下的「東西」,而麥克拉斯解決他後,也當場「調整」給他看,讓索托不是很開心。

索托在5局下對決麥克拉斯時,每當他投壞球就會朝向投手丘做出滑稽姿勢,後來索托擊出滾地球出局,麥克拉斯等著索托看向他,隨即模仿索托的動作反擊,引起不小話題。

索托賽後表示,「這模仿的姿勢不是很好,但我不在乎,他想做什麼都可以。」麥克拉斯則坦言,他確實在模仿索託,「我想等他看到我做這個動作,但就只是好玩而已,他既然這樣做,投手偶爾反擊回去也蠻有趣的。」

麥克拉斯反擊影片:

Was Miles Mikolas taunting Juan Soto here? You be the judge. pic.twitter.com/wRHACUdhpq