MLB》洋基宣布美冠賽名單 21轟砲手被剃除了

維特。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕洋基今天公布美聯冠軍賽25人名單，左投沙巴西亞和外野手希克斯入列，21轟砲手維特和韋德則被排除於名單之外。
希克斯從60天傷兵名單回到球隊，洋基為了空出位置，將右投海爾指定讓渡，希克斯從8月4日後就沒再出賽，本季出賽59場，有12轟36分打點，打擊率0.235，有可能先發或是擔任後段比賽史坦頓的替補加強守備。
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遭剔除的維特，本季雖然有21轟、打擊率0.263的表現，美聯分區賽都沒有上場，美冠賽直接被剔除在25人名單之外；左投沙巴西亞被放進25人名單，預計擔任長中繼或是對付左打。
洋基美冠賽25人名單
投手
Zack Britton
Luis Cessa
Aroldis Chapman
Chad Green
J.A. Happ
Tommy Kahnle
Jonathan Loaisiga
Tyler Lyons
Adam Ottavino
James Paxton
Luis Severino
田中將大
CC Sabathia
捕手
Austin Romine
Gary Sanchez
內野
Edwin Encarnacion
Didi Gregorius
DJ LeMahieu
Gleyber Torres
Gio Urshela
外野
Brett Gardner
Aaron Hicks
Aaron Judge
Cameron Maybin
Giancarlo Stanton