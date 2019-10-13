晴時多雲

MLB》洋基宣布美冠賽名單 21轟砲手被剃除了

2019/10/13 06:55

維特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天公布美聯冠軍賽25人名單，左投沙巴西亞和外野手希克斯入列，21轟砲手維特和韋德則被排除於名單之外。

希克斯從60天傷兵名單回到球隊，洋基為了空出位置，將右投海爾指定讓渡，希克斯從8月4日後就沒再出賽，本季出賽59場，有12轟36分打點，打擊率0.235，有可能先發或是擔任後段比賽史坦頓的替補加強守備。

遭剔除的維特，本季雖然有21轟、打擊率0.263的表現，美聯分區賽都沒有上場，美冠賽直接被剔除在25人名單之外；左投沙巴西亞被放進25人名單，預計擔任長中繼或是對付左打。

洋基美冠賽25人名單

投手

Zack Britton 

Luis Cessa 

Aroldis Chapman 

Chad Green 

J.A. Happ 

Tommy Kahnle 

Jonathan Loaisiga 

Tyler Lyons 

Adam Ottavino 

James Paxton 

Luis Severino 

田中將大 

CC Sabathia

捕手

Austin Romine 

Gary Sanchez

內野

Edwin Encarnacion 

Didi Gregorius 

DJ LeMahieu 

Gleyber Torres 

Gio Urshela

外野

Brett Gardner 

Aaron Hicks 

Aaron Judge 

Cameron Maybin 

Giancarlo Stanton

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