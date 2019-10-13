MLB》洋基宣布美冠賽名單 21轟砲手被剃除了

維特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天公布美聯冠軍賽25人名單，左投沙巴西亞和外野手希克斯入列，21轟砲手維特和韋德則被排除於名單之外。

希克斯從60天傷兵名單回到球隊，洋基為了空出位置，將右投海爾指定讓渡，希克斯從8月4日後就沒再出賽，本季出賽59場，有12轟36分打點，打擊率0.235，有可能先發或是擔任後段比賽史坦頓的替補加強守備。

請繼續往下閱讀...

遭剔除的維特，本季雖然有21轟、打擊率0.263的表現，美聯分區賽都沒有上場，美冠賽直接被剔除在25人名單之外；左投沙巴西亞被放進25人名單，預計擔任長中繼或是對付左打。

洋基美冠賽25人名單

投手

Zack Britton

Luis Cessa

Aroldis Chapman

Chad Green

J.A. Happ

Tommy Kahnle

Jonathan Loaisiga

Tyler Lyons

Adam Ottavino

James Paxton

Luis Severino

田中將大

CC Sabathia

捕手

Austin Romine

Gary Sanchez

內野

Edwin Encarnacion

Didi Gregorius

DJ LeMahieu

Gleyber Torres

Gio Urshela

外野

Brett Gardner

Aaron Hicks

Aaron Judge

Cameron Maybin

Giancarlo Stanton

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法