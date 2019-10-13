電競》台灣隊擊敗中國隊！中信J Team拿下今年LOL世界賽首勝

中信J Team拿下世界大賽小組賽首勝。（記者簡惠茹翻攝）

〔記者簡惠茹／台北報導〕《英雄聯盟》S9世界大賽小組賽昨天開打，台灣隊由藝人周杰倫領軍的中信J Team，擊敗有中國最強隊之稱的Fun Plus Phoenix，成功拿下第一勝，更有網友更示，「國家隊勝利!」。而這次比賽是中信J Team第一次打進世界賽，團隊後續表現備受關注。

中信J Team在今年英雄聯盟台港澳LMS賽區夏季賽奪下冠軍，以第一種子的資格前往德國柏林參加S9世界大賽，今天小組織賽首戰就遇上中國LPL賽區的冠軍FPX，比賽進行到36分鐘39秒的時候，中信J Team攻下主堡拿下勝利。

由於J Team和FPX都是各賽區冠軍，比賽過程台灣和中國網友在直播聊天室火爆交鋒，台灣隊拿下勝利後，有台灣網友表示，「LMS國家隊獲勝!」，還有網友表示差點哭出來。

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中信J Team在這場比賽中除了中路FoFo表現備受稱讚，兩波精彩的團戰更是取得勝利的關鍵，負責AD位置的Lilv賽後受訪時表示，原因對手選的是前中期強勢的角色，我們則都是選擇打團戰的角色，教練也強調一定要打團戰，所以採取這個戰略。

Lilv也表示，這是他第一次打世界賽，也是團隊第一次打世界賽，第一場就遇到強敵，可以贏這麼強的對手很興奮，教練昨天也跟大家喊話，不要留下遺憾，放開心去打。

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