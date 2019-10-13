NBA》NBA惹怒中國 美媒報導提及台灣記者這番話

NBA深圳賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷的「挺自由、撐香港」推特發文起頭，加上NBA總裁席爾瓦聲明，點燃中國人怒火，以其經濟方面的影響力向施壓NBA，美媒近日在報導中特別提及台灣記者點出NBA所面臨的困境。

《The Athletic》主跑勇士新聞的記者Ethan Strauss透露，記者之間也在討論由莫雷發言引起的一連串風波，讓中國官方及民間陸續發起抵制動作，一名台灣記者對他說，「這讓你們感到驚訝嗎？我們已經面臨這種狀況長達30年，中國總一貫使用經濟力量脅迫大家做他們想做的事，他們覺得只要我付錢，我就是老闆，現在輪到你們（美國人）去面對這樣的狀況。」

請繼續往下閱讀...

事實上，NBA近年積極耕耘中國市場，且近年在中國的收入有增無減，席爾瓦日前在力挺言論自由的聲明中也坦白承認，莫雷的發言會對NBA在中國的品牌將造成巨大的經濟損失。

如今，中國與NBA分歧未化解，讓教練與球員在出席公眾場合時得對此事表態，但多數並未正面回應關於中國的問題，也因此遭外界批評是深怕失去龐大市場，而這也正是中國敢保持強勢姿態的原因。

雖外界輿論還未停止，中國可能陸續採取動作讓NBA退步，所幸上海及深圳的熱身賽仍照常開打且順利落幕，之後就看席爾瓦與中國官方相關人士的商談結果所做出的下一步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法