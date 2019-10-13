MLB》薛哲「僅」6局無安打、7局狂飆11K 國民二連勝紅雀

薛哲今天前6局沒有被敲安打，最後主投7局飆出11K無失分，順利拿下勝投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽第二戰，上場靠著桑契斯（Anibal Sanchez）7.2局神奇表現拿下首勝的國民隊，今天派出王牌薛哲（Max Scherzer）上場，薛哲這次「只」讓紅雀打者6局無安打，全場主投7局飆出11次三振無失分，率領國民隊以3：1擊敗紅雀隊，系列賽取得2：0的優勢。

薛哲此役大殺四方，前6局都沒有被對手敲出任何一支安打，直到第七局才遭高德史密特（Paul Goldschmidt）敲安，但他隨後三振掉歐蘇納（Marcell Ozuna）、再讓莫里納 （Yadier Molina）敲出雙殺，完成7局的投球任務。

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國民今天在3局上就靠著泰勒（Michael A. Taylor）的陽春彈先馳得點，8局上半再靠著伊頓（Adam Eaton）的兩分打點二壘安打拿下保險分。

8局下紅雀則靠著泰勒離譜的中外野判斷，讓馬丁尼茲（Jose Martinez）的中外野飛球躍過頭頂形成二壘安打，打回紅雀本場比賽的唯一一分。國民隊在第9局讓柯賓（Patrick Corbin）投0.1局後換上哈森（Daniel Hudson），兩人聯手關門，順利拿下系列賽二連勝。

紅雀隊這場比賽的先發投手是老將韋恩萊特（Adam Wainwright），他今天前7局僅失1分，表現不下薛哲，但在第8局遭到接連安打退場，總計今天7.1局的投球，被敲7支安打失掉3分，飆出11次三振，可惜紅雀隊全場僅出現3安打，讓韋恩萊特苦吞敗投。

韋恩萊特好投吞敗。（美聯社）

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