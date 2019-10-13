MLB》征戰11年助紅雀奪冠 前世界大賽MVP佛里斯宣布退休

前紅雀世界大賽MVP佛里斯宣布退休。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕在大聯盟征戰11個年頭，前紅雀世界大賽MVP佛里斯（David Freese）今天宣布退休，他感謝職涯中待過的所有球隊，讓他一路打到36歲，現在他要滿懷感激，往人生的下一階段邁進。

佛里斯最初被教士選中，隔年被交易到紅雀，得以回到距離家鄉不遠的球隊打球，2年後在親友面前初登大聯盟，2011年雖然因傷缺陣部分例行賽，但他在季後賽火力大爆發，成為家喻戶曉的家鄉英雄。

請繼續往下閱讀...

該年國聯分區冠軍賽，佛里斯以整體攻擊指數1.691的兇猛火力，幫助紅雀擊敗釀酒人晉級，接著在世界大賽G6打出職涯代表作，9局下2出局2好球時擊出追平三壘安打，延長賽11局擊出再見轟，逼出再見轟。

佛里斯在2011年幫助紅雀奪冠。（資料照，路透社）

紅雀在世界大賽第7戰，擊敗遊騎兵拿到隊史第11座冠軍，打出史詩級表現的佛里斯，成為史上第6位在季後賽包辦聯盟冠軍賽和世界大賽雙料MVP的球員，他續效紅雀2季後，轉待數支球隊，隨著上週道奇遭淘汰，季中曾多次暗示過要退休的佛里斯，今天在推特正式宣布退休。

佛里斯在聲明中寫道，家人、朋友、隊友、教練和球迷，在他已經相當富足的人生中，給他無盡支持，他感謝職涯待過的教士、紅雀、天使、海盜和道奇隊，讓他從一個23歲的小夥子，一路打到36歲。

佛里斯說，他永遠不會停止想念那些打球的美好日子，還有一路走來遇到的美好人們，「當我繼續向前邁進，往人生的下一階段，我永遠都對你們還有球賽滿懷感激。」老東家紅雀也在推特致敬並獻上祝福。

pic.twitter.com/czVJztm9iY — David Freese （@david23freese） 2019年10月12日

Just a kid from St. Louis.



"We will see you tomorrow night!" will forever give us chills.



Congratulations on a great career, @david23freese! pic.twitter.com/7QsTV6NVxG — St. Louis Cardinals （@Cardinals） 2019年10月12日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法