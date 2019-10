MLB》征戰11年助紅雀奪冠 前世界大賽MVP佛里斯宣布退休

前紅雀世界大賽MVP佛里斯宣布退休。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕在大聯盟征戰11個年頭,前紅雀世界大賽MVP佛里斯(David Freese)今天宣布退休,他感謝職涯中待過的所有球隊,讓他一路打到36歲,現在他要滿懷感激,往人生的下一階段邁進。

佛里斯最初被教士選中,隔年被交易到紅雀,得以回到距離家鄉不遠的球隊打球,2年後在親友面前初登大聯盟,2011年雖然因傷缺陣部分例行賽,但他在季後賽火力大爆發,成為家喻戶曉的家鄉英雄。

該年國聯分區冠軍賽,佛里斯以整體攻擊指數1.691的兇猛火力,幫助紅雀擊敗釀酒人晉級,接著在世界大賽G6打出職涯代表作,9局下2出局2好球時擊出追平三壘安打,延長賽11局擊出再見轟,逼出再見轟。

佛里斯在2011年幫助紅雀奪冠。(資料照,路透社)

紅雀在世界大賽第7戰,擊敗遊騎兵拿到隊史第11座冠軍,打出史詩級表現的佛里斯,成為史上第6位在季後賽包辦聯盟冠軍賽和世界大賽雙料MVP的球員,他續效紅雀2季後,轉待數支球隊,隨著上週道奇遭淘汰,季中曾多次暗示過要退休的佛里斯,今天在推特正式宣布退休。

佛里斯在聲明中寫道,家人、朋友、隊友、教練和球迷,在他已經相當富足的人生中,給他無盡支持,他感謝職涯待過的教士、紅雀、天使、海盜和道奇隊,讓他從一個23歲的小夥子,一路打到36歲。

佛里斯說,他永遠不會停止想念那些打球的美好日子,還有一路走來遇到的美好人們,「當我繼續向前邁進,往人生的下一階段,我永遠都對你們還有球賽滿懷感激。」老東家紅雀也在推特致敬並獻上祝福。

Just a kid from St. Louis.



"We will see you tomorrow night!" will forever give us chills.



Congratulations on a great career, @david23freese! pic.twitter.com/7QsTV6NVxG