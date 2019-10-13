體操》李智凱完美演出卻只獲銀牌 對手：史上最狂決賽（影音）

李智凱獲知得到高分時的反應。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱昨在德國斯圖加特世界體操錦標賽獲得15.433高分，，僅以0.067分的差距敗給英國名將惠特洛克（Max Whitlock），獲得銀牌，也成為台灣首位連兩屆世錦賽奪牌的選手。賽後對手盛讚，這是他見過史上最棒的鞍馬決賽。

這次鞍馬決賽競爭超級激烈，8名好手中有4人的總得分都在15分高分以上，前三名的好手差距都在小數點後兩位。李智凱以流暢的「湯瑪士迴旋」吸引眾人目光，整套動作一氣呵成，當他得知獲得拿下15.433高分，也露出不可置信的興奮表情。

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李智凱獲知得到高分時的反應。（路透）

李智凱成台灣首位世錦賽連續奪牌選手。（法新社）

獲得金牌的惠特洛克表示：「這是非常困難的決賽，標準很高、選手實力差距很小，我很早就犯了錯誤，但從那之後我也更下決心接下來要好好完成。」

20歲的愛爾蘭小將麥克萊納根（Rhys McClenaghan）則獲得15.400分，以0.033分差距拿下銅牌，成為愛爾蘭史上首位在體操世錦賽奪牌的選手。

李智凱完美落地。（歐新社）

麥克萊納根賽後表示這是他小時的夢想成真，他說道，「你們看見李智凱的湯瑪士迴旋，你們也看見我做Russians，你們也看到惠特洛克執行了他的高難度分。這是我見過史上程度最高的決賽，我很驕傲成為其中一份子。」

李智凱在體操世錦賽鞍馬決賽獲得銀牌。（法新社）

李智凱完美演出。（歐新社）

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