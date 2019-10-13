MLB》38歲韋恩萊特兩戰燃燒219球 雀迷怒：打者該向他道歉

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊38歲先發韋恩萊特（Adam Wainwright）繼上戰對勇士隊7.2局無失分好投後，今天又投出7.1局11K失3分的優質先發，兩戰熱投219球，打線卻在這兩場比賽僅得2分，氣得紅雀球迷大喊：「紅雀打者應該要跟韋恩萊特道歉！」

韋恩萊特今天主投前7局僅失1分，直到第八局才遭國民打者的連續安打擊退，但依舊留下7.2局失掉3分，送出11次三振1次保送的超優質先發，但紅雀打者全場僅敲出3支安打打回1分，最終以1：3輸球，也讓韋恩萊特的好表現成空。

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韋恩萊特。（今日美國）

上場韋恩萊特先發，是在國聯分區系列賽第3戰，當時紅雀隊總教練硬是讓已經投了103球的韋恩萊特續投第八局，投到2出局滿壘才緊急換上米勒（Andrew Miller）收拾殘局。這場比賽他主投7.2局飆出8K無失分，在球隊1：0領先時退場，但終結者C.馬丁尼茲（Carlos Martinez）卻在第九局放火搞砸掉韋恩萊特的勝投，也搞掉該場比賽的勝利。

季後賽韋恩萊特先發2場比賽，合計投了15局狂飆19次三振僅失3分，卻一場勝投都拿不到還吞下1敗，原因就是紅雀隊的打者，在這兩場比賽當中合計僅敲出7支安打拿下2分，羸弱的進攻表現也不免遭到網友批評，認為這些打者應該要跟韋恩萊特道歉。

韋恩萊特今天7.2局11次三振的表現，更讓他成為大聯盟季後賽史上，次於萊恩（Nolan Ryan）、克萊門斯（Roger Clemens）和強森（Randy Johnson），第四老能單場投出10次三振以上的投手。

雖然隊友打擊不捧場，但韋恩萊特在賽後訪問時依舊對自己的球隊有著十足的信心，他說道：「我並不覺得今天是我的最後一天，我認為這支球隊會把我帶回家，給我機會能夠關上這個系列賽。」

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