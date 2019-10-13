MLB》女兒出生缺席國聯冠軍戰 國民終結者：一定要回去

國民後援投手哈森今天歸隊，在9局下為球隊把守最後一關，順利收下救援成功。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民後援投手哈森（Daniel Hudson）昨日請假陪產，錯失國聯冠軍賽首戰，但他表示這是家庭中的重要時刻，自己無論如何都要回去。哈森也趕緊於今日歸隊，並在9局下為球隊把守最後一關，順利收下救援成功。

哈森在9局下一出局時上場救援，當時國民握有3：1的領先優勢，哈森面對高德史密特（Paul Goldschmidt）成功讓他敲出飛球出局，接下來僅花一顆球就解決歐蘇納（Marcell Ozuna）進帳救援成功，也順利幫助國民在客場擊敗紅雀豪取二連勝。

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（影片來源：大聯盟官網）

哈森前天才從洛杉磯飛往鳳凰城，今天早上6點再飛往聖路易、11點落地後不到2小時就出現在球場，他表示，即便已3天沒投球，身體上還是有些疲累，並透露家人和女兒的狀況非常良好。

不過哈森坦言自己原先的計畫，是在美國時間週四的休兵日能夠迎來自己的第3位孩子，當時國聯冠軍賽尚未開打，但哈森透露自己前2位孩子的生產期都比預期的還要晚，也讓他擔心這次會不會又是同樣的情況，果不其然哈森還是錯失了首戰，「你嘗試去計畫某些事情，但是這一切都會變得很瘋狂。」哈森笑說。

國聯冠軍賽首戰當下，哈森守在家人身旁，但哈森表示自己透過醫院的電視觀看了比賽，不過並沒有意識到桑契斯（Anibal Sanchez）接近8局無安打的表現。國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）則對哈森開玩笑表示，「哈森剛出生的女兒，名字應該叫做Anibala Sean Hudson。」意味著哈森不在陣中的期間，桑契斯和杜利托（Sean Doolittle）聯手替國民拿下勝利。



此外，愛家的哈森也強調自己無論如何都會做這件事情，「我當時只在想，自己會不會是唯一一位在季後賽請假陪產的人，但是我並沒有考慮過不回去，我的家庭是我的重中之重。」

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