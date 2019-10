MLB》上訴無效！ 洋基「法官」大秀超狂雷射肩雙殺（影音）

〔體育中心/綜合報導〕美聯冠軍戰第一場,洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)今天精彩接殺太空人隊阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)的強勁平飛球後,再用驚人的雷射肩抓掉跑壘太過躁進的柏格曼(Alex Bregman),完成漂亮的美技雙殺。

5局上半0出局,一壘上有柏格曼的狀況,阿瓦瑞茲面對田中將大敲出一支擊球初速高達110.1英哩,預計形成安打率高達7成4的右外野強勁平飛球,賈吉靠著他的防守判斷將這球給接下來,並看到跑壘過頭的柏格曼,大展雷射肩傳往一壘,柏格曼回壘不及形成雙殺,隨後田中將大也順利解決掉古利爾(Yulieski Gurriel),完成變相的三上三下。

We would just like to mention again that Aaron Judge has a cannon. #ALCS pic.twitter.com/Gi3nA8VClB