晴時多雲

MLB》上訴無效！ 洋基「法官」大秀超狂雷射肩雙殺（影音）

2019/10/13 10:15

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍戰第一場，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天精彩接殺太空人隊阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的強勁平飛球後，再用驚人的雷射肩抓掉跑壘太過躁進的柏格曼（Alex Bregman），完成漂亮的美技雙殺。

5局上半0出局，一壘上有柏格曼的狀況，阿瓦瑞茲面對田中將大敲出一支擊球初速高達110.1英哩，預計形成安打率高達7成4的右外野強勁平飛球，賈吉靠著他的防守判斷將這球給接下來，並看到跑壘過頭的柏格曼，大展雷射肩傳往一壘，柏格曼回壘不及形成雙殺，隨後田中將大也順利解決掉古利爾（Yulieski Gurriel），完成變相的三上三下。

洋基隊在6局上半打完，靠著托瑞斯（Gleyber Torres）開轟，單場2長打2打點，以及「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）右外野陽春彈的挹注下，以3：0領先太空人隊。

柏格曼（左）回壘不及遭雙殺。（法新社）

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