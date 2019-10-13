MLB》超越基特！22歲托瑞斯狂破洋基隊史1大紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基新星托瑞斯（Gleyber Torres）延續火燙手感，美聯冠軍戰G1棒打太空人塞揚先發葛蘭基（Zack Greinke），擊出季後賽生涯第2轟，年僅22歲在季後賽單場狠敲5打點，洋基隊史最年輕紀錄。

美聯分區系列賽期間，托瑞斯的整體攻擊指數高達1.378，G1敲出超前二壘打，G3擊出季後賽生涯首轟，寫下繼「洋基隊長」基特（Derek Jeter）後，洋基在季後賽最年輕的開轟紀錄，該役外帶2支二壘安打。

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今天美聯冠軍戰G1作客太空人，托瑞斯首局雖吞K，但用美技守備技驚四座，4局上打第一球，擊出二壘安打送回洋基第1分，6局上又是第一球就出手，把葛蘭基的直球扛出左外野大牆。

托瑞斯棒打葛蘭基，季後賽生涯第2轟。（美聯社）

這是托瑞斯生涯第2次在季後賽開轟，23歲前達陣季後賽單季至少2轟，為洋基隊史第3人，前2位是名人堂球星傳奇曼托（Mickey Mantle）和Tony Kubek。

7局上2出局滿球數，托瑞斯再度開張，一棒擊出中外野安打帶有2分打點，單場第3、第4分打點進帳，以22歲之姿成為大聯盟史上最年輕、在季後賽單場4打點的二壘手。

9局上洋基再有分數進帳，托瑞斯擊出滾地球推進，打回單場個人第5分打點，成為洋基隊史最年輕、在季後賽單場5打點的球員，聯盟冠軍戰單場至少4打點則排史上第2年輕，僅次老虎名將卡布雷拉 （Miguel Cabrera）（2003年國聯冠軍戰，20歲，4打點）。

22歲托瑞斯季後賽單場5打點，洋基史上最年輕。（USA TODAY Sports）



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