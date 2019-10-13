MLB》田中將大再次封神 洋基首戰輕鬆擊敗太空人（影音）

田中將大主投6局無失分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍戰首場，洋基今作客太空人派出「神之子」田中將大先發，他無愧季後賽戰神美名，主投6局只用68球，僅被敲出1支安打，加上洋基打線挹注3發全壘打，其中22歲小將托瑞斯單場5支3的強勢表現，率領洋基終場7：0完封太空人隊，取得開門紅。

托瑞斯僅差三壘安打就完成完全打擊。（USA TODAY Sports）

太空人派出前塞揚得主葛蘭基先發，他在4局上被首名打者拉梅修敲安、托瑞斯再敲二壘安打，洋基首開紀錄。田中將大5局下保送首名打者伯格曼，不過洋基「法官」賈吉此時貢獻重要守備，將阿瓦瑞茲的右外野強勁飛球接殺，快傳一壘阻殺跑者製造雙殺，澆熄太空人氣燄。

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6局上洋基攻勢再起、托瑞斯、史坦頓接連開轟，取得3：0領先，葛蘭基撐完6局取得優質先發後退場，田中將大技高一籌，投完6局無失分，只用68球就被提前換下場，洋基派出奧塔維諾、布里頓、羅艾西加接連守成。

葛蘭基投6局失3分，承擔敗投。（法新社）

史坦頓轟出全壘打。（USA TODAY Sports）

洋基三壘手厄謝拉在9局上開轟。（歐新社）

此役過後，田中生涯季後賽7場先發，投了41局只丟6分，防禦率僅1.32，在季後賽史上投超過40局的先發投手中排名第三，僅次名人堂投手柯法斯（Sandy Koufax）的 0.95 以及馬修森（Christy Mathewson）的1.06。

田中將大。（法新社）

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