晴時多雲

MLB》洋基「托天子」爸爸親臨現場！ 單場三安讓他嗨翻天（影音）

2019/10/13 14:14

托瑞斯。（今日美國）　

〔體育中心／綜合報導〕今日在美聯冠軍系列戰表現出色的托瑞斯（Gleyber Torres），他的父親親抵休士頓現場為兒子打氣，而他兒子的表現也沒有讓他失望，讓他一路嗨到最後。

托瑞斯今日在第一打席就擊出了讓洋基隊領先的二壘安打，讓他的父親止不住尖叫，為兒子喝采，周邊的親友也都非常興奮。

但他父親沒想到的是精彩的還在後頭，隨後托瑞斯又在六局上擊出陽春砲，包辦球隊前兩分打點，他的父親興奮到影片都拍不清楚。

他記錄下了托瑞斯精彩打席的每一刻，當然也包括七局上，幫助洋基拉開差距的關鍵安打，影片中的喝采和喜悅都充滿了對兒子的驕傲，同時他也是托瑞斯最強的精神後盾。

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