MLB》洋基「托天子」爸爸親臨現場！ 單場三安讓他嗨翻天（影音）

托瑞斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日在美聯冠軍系列戰表現出色的托瑞斯（Gleyber Torres），他的父親親抵休士頓現場為兒子打氣，而他兒子的表現也沒有讓他失望，讓他一路嗨到最後。

托瑞斯今日在第一打席就擊出了讓洋基隊領先的二壘安打，讓他的父親止不住尖叫，為兒子喝采，周邊的親友也都非常興奮。

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Guao let’s go Yankees seguimos paso a paso #gleybermaniapic.twitter.com/GtMFaFzhMQ — Eusebio Torres （@usebeisbol） October 13, 2019

但他父親沒想到的是精彩的還在後頭，隨後托瑞斯又在六局上擊出陽春砲，包辦球隊前兩分打點，他的父親興奮到影片都拍不清楚。

Wow wow Astros es un buen equipo pero Yankees está demostrando que es un súper equipo, haciendo la tarea del indio. Gleyber David contribuyendo con su granito de arena. Seguimos paso a paso#gleybermania pic.twitter.com/z9hKBqoerC — Eusebio Torres （@usebeisbol） October 13, 2019

他記錄下了托瑞斯精彩打席的每一刻，當然也包括七局上，幫助洋基拉開差距的關鍵安打，影片中的喝采和喜悅都充滿了對兒子的驕傲，同時他也是托瑞斯最強的精神後盾。

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