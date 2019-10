MLB》穩了？ 洋基客場拔頭籌 法官：第一戰最重要（影音）

洋基率先開胡,美聯冠軍賽首戰奪勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在客場7:0完封太空人,美聯冠軍戰拔得頭籌,今日攻守俱佳的「法官」賈吉(Aaron Judge),賽後直呼第一戰是最重要的,能在客場赢球更是意義重大。

3年內第2度在美聯冠軍戰碰頭,仍由太空人擁有主場優勢,但洋基今天靠著田中將大6局無失發把關,22歲托瑞斯(Gleyber Torres)單場5打點超狂表現,成功扮演「奧客」以7:0搶下首戰勝利。

大聯盟季後賽史上,在7戰4勝制系列賽赢下G1的球隊,有64%的機率拿下該次系列賽,首戰赢球的176支隊伍中,有112隊赢得該次系列賽。在現今「2-3-2」賽制中,在客場赢下G1的隊伍共有64隊,其中36隊拿下季後賽,勝出機率56%。

今天大秀雷射肩促成關鍵雙殺,打擊貢獻2支安打的法官,賽後在場邊受訪時表示:「第一戰是最重要的,特別是我們來到這裡,在他們自己的主場擊敗他們,更意義重大,特別是我們在這再打1場,接下來3場就在我們的主場。」

"Game 1 is the most important."@TheJudge44 caught up with Tom Verducci after the @Yankees dominant performance! pic.twitter.com/38Z7HVey7B