MLB》穩了？ 洋基客場拔頭籌 法官：第一戰最重要（影音）

洋基率先開胡，美聯冠軍賽首戰奪勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在客場7：0完封太空人，美聯冠軍戰拔得頭籌，今日攻守俱佳的「法官」賈吉（Aaron Judge），賽後直呼第一戰是最重要的，能在客場赢球更是意義重大。

3年內第2度在美聯冠軍戰碰頭，仍由太空人擁有主場優勢，但洋基今天靠著田中將大6局無失發把關，22歲托瑞斯（Gleyber Torres）單場5打點超狂表現，成功扮演「奧客」以7：0搶下首戰勝利。

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大聯盟季後賽史上，在7戰4勝制系列賽赢下G1的球隊，有64％的機率拿下該次系列賽，首戰赢球的176支隊伍中，有112隊赢得該次系列賽。在現今「2-3-2」賽制中，在客場赢下G1的隊伍共有64隊，其中36隊拿下季後賽，勝出機率56％。

今天大秀雷射肩促成關鍵雙殺，打擊貢獻2支安打的法官，賽後在場邊受訪時表示：「第一戰是最重要的，特別是我們來到這裡，在他們自己的主場擊敗他們，更意義重大，特別是我們在這再打1場，接下來3場就在我們的主場。」

"Game 1 is the most important."@TheJudge44 caught up with Tom Verducci after the @Yankees dominant performance! pic.twitter.com/38Z7HVey7B — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） 2019年10月13日

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