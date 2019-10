NBA》「一眉哥」拇指扭傷無大礙 將接受MRI檢查

湖人與籃網昨天在中國深圳進行熱身賽,A.戴維斯不慎在比賽中造成右手大拇指扭傷。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人與籃網昨天在中國深圳進行熱身賽,湖人當家中鋒A.戴維斯(Anthony Davis)不慎在比賽中造成右手大拇指扭傷,首節結束退場後就未再回到球場上。不過《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露,A.戴維斯只是一級扭傷並無大礙,會再進一步接受MRI診斷。

Initial exams on Lakers star Anthony Davis' right thumb showed no ligament damage, believed to be a Grade 1 sprain, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Davis will undergo an MRI on Sunday.