NBA》「一眉哥」拇指扭傷無大礙 將接受MRI檢查

湖人與籃網昨天在中國深圳進行熱身賽，A.戴維斯不慎在比賽中造成右手大拇指扭傷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人與籃網昨天在中國深圳進行熱身賽，湖人當家中鋒A.戴維斯（Anthony Davis）不慎在比賽中造成右手大拇指扭傷，首節結束退場後就未再回到球場上。不過《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，A.戴維斯只是一級扭傷並無大礙，會再進一步接受MRI診斷。

Initial exams on Lakers star Anthony Davis' right thumb showed no ligament damage, believed to be a Grade 1 sprain, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Davis will undergo an MRI on Sunday. — Shams Charania （@ShamsCharania） 2019年10月12日

昨役A.戴維斯先發出賽，卻不幸在第一節中段時，意外造成右手大拇指扭傷，但A.戴維斯僅在場邊接受簡單治療，用膠帶纏住拇指後立即返回球場。不過最後還是疼痛難耐，於第一節結束時退場休息，留下6分、3籃板、2阻攻的數據，之後也看到A.戴維斯的右手大拇指包著冰袋。

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不算昨役的話，湖人前兩場熱身賽，A.戴維斯場均繳出19分、6籃板、3.5次助攻的成績，且高達50％的投籃命中率是湖人相當倚賴的重要戰力。昨天傷退，也讓湖人上下都飽受驚嚇。

查拉尼亞透露，A.戴維斯的右手大拇指並沒有傷到韌帶，僅是一級扭傷，接下來他會回到洛杉磯進行核磁共振檢查，進一步確認傷勢狀況。 湖人結束中國行後，下一場熱身賽將回到自家主場史坦波中心（Staples Center）交手勇士，上回熱身賽面對勇士，湖人以123：101大勝。

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