MLB》太空人主場熄火 場務人員看到睡著被虧爆（影音）

Game 1 summary for the Astros... pic.twitter.com/KKKbU7kdGp — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） 2019年10月13日

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍戰首戰，擁有主場優勢的太空人，在自家主場遭洋基0：7完封，球場工作人員還被拍到疑似在比賽中打盹，成為推特調侃對象。

太空人主場美粒果球場的外野高處，有一台著名的「開轟列車」，2000年啟用至今，已是球場招牌特色，只要太空人球員擊出全壘打，列車就會在軌道上來回開動40秒，球員敲安或得分時，也會鳴笛和搖鈴慶祝。

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這台火車是由Bobby Vasquez負責駕駛，2001年就任列車長後，持續服務至今，前年世界大賽G5，太空人打線單場轟出5發全壘打，全隊猛敲14安狂得13分，讓Bobby Vasquez在車上忙翻，連上廁所都無法。

然而今天在主場首戰，太空人慘遭田中將大和牛棚強力封鎖，全場只有3支安打一分未得，僅1次攻佔上得點圈，0：7遭完封丟掉關鍵第一戰。9局上2出局太空人最後進攻，開轟列車長Bobby Vasquez被拍到疑似在打瞌睡。

開轟列車長「度估」火速被做成梗圖，在推特出現調侃聲浪：「這就是太空人G1的表現」、「今天太空人打線的模樣」、「列車長竟然已經睡著了」、「太空人打線今天對洋基就是這個樣」

太空人擁有主場優勢。（USA TODAY Sports）

太空人全場僅3安，首戰在主場遭完封吞敗。（美聯社）

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