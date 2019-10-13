NBA》洛城內戰眾所矚目 D.格林：不會太在意

D.格林今夏批上紫金戰袍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏洛杉磯的兩支球隊，湖人、快艇都在補強上大幅提升自己的實力。湖人迎來A.戴維斯（Anthony Davis）、D.格林（Danny Green），快艇則網羅雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George），瞬間讓新球季的洛城內戰變成焦點，但D.格林在受訪時透露，湖人會專注在自己球隊身上，不會將同城對決看得太在意。

由於湖人隊與快艇隊共用同個場館也位在同一座城市，今年也都是奪冠熱門隊伍，《The Athletic》記者Wosny Lambre便詢問D.格林是否將快艇隊視為勁敵？D.格林認為湖人應該要把焦點放在提升自己的團隊上，「不，我們不擔心任何人，因為我們具備冠軍所需的東西，如果我們依照自己的方式打球，唯一能擊敗湖人的只有我們自己。」

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但D.格林仍坦言快艇是一支優秀的球隊，還有一些西部的隊伍也值得警惕，「我們不會對其他球隊掉以輕心，假使我們盡了全力但沒能贏球，我可以接受，但我們不能讓任何小事分散球隊的注意力。」

D.格林上賽季是暴龍的奪冠功臣，例行賽出賽80場，場均繳出10.3分、4籃板、1.6次助攻。值得一提的是，D.格林不管是中距離出手還是外線手感都很火燙，命中率皆高達45％以上。

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