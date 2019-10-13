NBA》「自殺式的苦練」D.羅素減重盼盡快融入勇士

D.羅素（左）。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今年夏天網羅後衛D.羅素（D’Angelo Russell），盼彌補杜蘭特（Kevin Durant）離隊、K.湯普森（Klay Thompson）受傷後的火力空缺，為了盡快融入球隊，羅素表示，自己努力的減重，幾乎是用「自殺式」方式在鍛鍊。

D.羅素在熱身賽首戰繳出4分、2籃板，第二戰面對灰狼進帳16分、5助攻，他坦言，確實還有點不適應勇士的體系，「勇士的風格和我之前待過的隊伍完全不一樣，因為這支球隊一直在跑動，讓對手很難防守。但我現在是這個球隊的一員了，要去適應球隊的打法。」

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D.羅素透露，今年夏天他刻意減重，希望在體能、速度上都能有所提升，「我試圖減重、降體脂，幾乎是用『自殺式』的方式在訓練，一天都要練個兩三次。」D.羅素認為，聯盟的賽程緊湊，確實為球員帶來不少負擔，「每年要打82場例行賽，還有強度更高的季後賽，整季都不斷在比賽不然就是在前往比賽的路上。」

一哥柯瑞則是給予新同學鼓勵，他表示，希望D.羅素可以在場上做自己，「我一直告訴他，繼續保持自己的打法就好，因為是這種打法，才讓他達到現在這樣的水平。總之，希望他做自己，然後根據勇士的體系做一些微調就好。」

身為場上的指揮官，柯瑞也注意到D.羅素在場上的不自在，「我記得在第一場熱身賽時，大家都在場上快速跑位，球也不停傳導，但當球到羅素手上時，就突然停住，而他也一臉歉意。」柯瑞強調，希望羅素用自己的方式去判讀比賽，拿出原有的自信。

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