衝浪》國巨富豪千金陳少喬率隊 屏東滿州亞巡賽締佳績

上排：韓宗霖、鍾昀蓉、邱晉豪，下排：澳洲籍教練Linton Fafie（左）、國巨衝浪隊創辦人、陳少喬。（國巨衝浪隊提供。）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國巨集團富豪千金陳少喬率領的國巨衝浪隊，國慶連假於「2019屏東縣滿州國際衝浪大賽暨ASC亞洲巡迴賽」締造佳績，鍾昀蓉獲得女子組公開級短板亞軍，韓宗霖也拿到男子組公開級長板第二名。

身為國巨衝浪隊發起人，陳少喬表示，近一年來培訓與比賽中，年輕選手們不論技巧或經驗都逐漸成熟，尤其這站傳承歷史10多年來墾丁衝浪賽文化，已是台灣年度重要賽事，吸引日本、香港、中國、泰國、巴西、葡萄牙、夏威夷、瑞士及地主眾高手較勁，正好讓大家感受臨場壓力，以及面對天氣變化帶來的不同浪況，下站陳少喬將帶隊前往日本宮崎，角逐世界衝浪聯盟（World Surf League）的資格巡迴賽，期許全隊繼續維持好狀態，再接再厲為台爭光。

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身為國內被動元件龍頭大廠國巨董事長陳泰銘的愛女，陳少喬從美國名校華頓商學院畢業，在紐約金融圈打拚時愛上衝浪，其實她與雙胞胎妹妹陳少曼曾是馬術國手，姊妹倆共同角逐2006年杜哈、2010年廣州亞運，其中陳少曼杜哈得銀，陳少喬則獲第4，如今妹妹持續征戰馬術，改玩衝浪的陳少喬，則在2017年5月改以衝浪國手挑戰ISA世界衝浪大賽，並一路延續浪人熱情迄今。

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