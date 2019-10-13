舉重》曾被141公斤槓鈴壓到重傷 郭婞淳學習女超人精神

舉重女神郭婞淳。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019第15屆三星公益路跑今開跑，頂尖運動員郭婞淳、文姿云和陳傑皆出席，並舉辦「女力星世代」講座，與家扶學童分享突破性別框架，以及在追逐夢想路上將阻力化為助力的心路歷程。

剛於世錦賽摘下2金1銀的台灣黃金女力郭婞淳，夾帶著靦腆而驕傲的神情分享：「女力是無畏無懼的精神，打從接觸舉重的每一分每一秒，都是我展現女力的時刻。」

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郭婞淳曾於練習時遭重達141公斤的槓鈴壓傷，休養期間就像是人生黑暗期，郭婞淳苦笑著說，有段時間連抬腿都無法，但憑藉著一股不想輸的強大信念，與樂觀的心情來克服傷痛，堅守熬過辛苦的復健過程，珍惜每次的訓練，換取多場賽事奪金的佳績。

2019第15屆三星公益路跑今開跑，頂尖運動員郭婞淳、文姿云和陳傑皆出席，並舉辦「女力星世代」講座。（主辦單位提供）

看似個性溫和的郭婞淳也頑皮表示會想跟男生拼場，半開玩笑地說：「我們這世代的女生多數都不甘示弱，認為女生只要肯做、想做，絕對不會輸男生！」

再談到心目中的英雄時，郭婞淳親切地笑著表示，大家都將她比擬為「神力女超人」，她也認同神力女超人的精神，就算面對艱難挑戰，也能努力向前邁進，力氣大卻又善良溫暖，將這股正面的能量傳遞給大家。

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