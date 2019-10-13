田徑》跨欄王子陳傑談「女力」 視張小燕為場外英雄

陳傑（左）今出席2019第15屆三星公益路跑。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019第15屆三星公益路跑今開跑，吸引近2萬名跑者熱烈支持。台灣頂尖運動員郭婞淳、文姿云和陳傑皆出席，並舉辦「女力星世代」講座，與家扶學童分享突破性別框架，以及在追逐夢想路上將阻力化為助力的心路歷程。

在田徑場上叱咤風雲的陳傑，亦對於這股崛起的女力表示敬意：「運動場上所展現的運動員精神及激勵人心的故事，是沒有男女之別的。」

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陳傑（左一）今出席2019第15屆三星公益路跑。（主辦單位提供）

剛從卡達世錦賽回國的陳傑提及，今年奪下金牌的選手，其中一位是產後復出的女性，陳傑語帶敬意的說：「如果要我中斷一年的訓練再回到場上，我沒有把握能夠回復到我現在的體能狀況，更別說在最高殿堂奪下獎牌，因此這位女選手的精神十分令我敬佩。」

2019年世界田徑錦標賽「超級媽媽」當道，美國短跑女將菲莉克絲、100公尺跨欄美國女將阿里，與牙買加快腿普萊絲都摘下金牌，其中阿里賽後還披著國旗，並抱著1歲的女兒和牽著4歲的兒子合照，第一時間將喜悅與小孩分享。

談到運動場外的英雄，陳傑提及兩位知名的台灣之光，分別為曾登上《時代》雜誌封面的台東陳樹菊阿嬤及今年榮獲金鐘獎獲得終生成就獎的張小燕。

陳傑謙虛表示：「這兩位偉大的女性，都是用堅定不移的信念來創造成就，帶來感動，這也是身為運動員的我應該向她們學習的。」

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