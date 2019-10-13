拳擊》強壓法國強敵！ 黃筱雯世錦賽摘金

黃筱雯拿下拳擊世錦賽金牌。（教練劉宗泰提供）





〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019俄羅斯烏蘭烏德世界女子拳擊錦標賽金牌戰，台灣女將黃筱雯在54公斤級以4：1擊敗法國卡魯維莉爾（Caroline Cruveillier），奪下金牌，賽後她也喜極而泣。

黃筱雯本屆世錦賽降級至54公斤級，前三輪都以5：0過關，展現強大的實力。金牌戰碰上法國U22歐錦賽銅牌的卡魯維莉爾，開賽打得較保守，利用試探步來觀察對手。

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第二回合，黃筱雯利用身材優勢，積極進攻，並多次用直拳正中對手臉部，最後順利拿下本屆我國拳擊代表隊的第一面金牌。

林郁婷為上屆54公斤級金牌，今年改戰57公斤級，惜昨以2：3不敵俄國地主沃洛絲索娃，以銅牌作收；陳念琴上屆拿下69公斤級金牌，本屆8強中箭落馬，無緣挑戰衛冕。

經過長達半年的關機休養和復健，直到今年4月的亞錦賽才找回身手，拿下銀牌，如今又在世錦賽摘金，讓她對於奧運門票增添不少信心。

由於國際拳總（AIBA）5月遭國際奧會停權，本屆世錦賽無關明年東京奧運資格。黃筱雯藉由國際大賽，以賽代訓增加經驗，目標為明年2月亞大區資格賽，以及5月巴黎世界區資格賽，力拚搶下奧運門票。

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