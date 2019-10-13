日職》丸佳浩突襲短打點回致勝分 巨人睽違6年闖進日本一

丸佳浩短打點成安打助隊得到致勝分。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟高潮系列賽決勝輪第四戰，握有3勝聽牌優勢的讀賣巨人攻守俱佳，高橋優貴繳出5局5K失1分的好投，再加上丸佳浩6局下點出內野安打，打回致勝打點，巨人終場以4：1擊敗阪神，系列賽拿下4勝1負，睽違6年再度闖進日本一總冠軍賽，將對上尋求3連霸的洋聯衛冕軍軟銀。

背水一戰的阪神今天推出西勇輝先發，前4局有效壓制巨人軍打線，只被坂本勇人敲出安打，阪神2局上靠著糸原健斗的高飛犧牲打先馳得點；巨人先發投手高橋優貴表現也不俗，主投5局挨2安失1分，另有5次三振和4次四壞球保送。

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岡本和真敲出追平轟。（取自巨人推特）

讀賣巨人5局下突破西勇輝的封鎖，岡本和真敲出追平的中外野陽春砲，巨人下個半局攻勢再起，丸佳浩在三壘有人突襲短打形成內野安打，打回超前分，巨人取得2：1領先。

讀賣巨人洋砲葛雷諾在7局下掃出右外野2分砲打回保險分，大竹寬、田口麗斗、中川皓太和終結者狄拉羅薩（Rubby De La Rosa）4投接力守成，阪神打線5局後完全熄火，僅靠著3次四壞球保送上壘，巨人終場以4：1贏球，順利挺進日本一大賽。球員賽後也將監督原辰德拋起來慶祝。

效力讀賣巨人的旅日好手陽岱鋼，在7局下代打上場，1打數擊出三壘滾地球出局，下個半局接替守右外野。陽岱鋼季後賽累積4打數1安打，另有1轟、1打點，打擊率降至2成50。

高橋優貴。（取自巨人推特）

葛雷諾。（取自巨人推特）

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