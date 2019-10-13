網球》梅德維夫打破三巨頭壟斷 上海名人賽首封王

俄國第3種子梅德維夫在上海名人男網賽解決德國第5種子小茲維列夫，打破三巨頭壟斷首度在此封王。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019上海名人男網賽落幕，俄國第3種子梅德維夫（Daniil Medvedev）穩紮穩打，6：4、6：1 解決德國第5種子小茲維列夫（Alexander Zverev），梅德維夫打破三巨頭壟斷首度在此封王，笑擁本季第4座、生涯第7座單打冠軍。

23歲的梅德維夫本季強勢崛起，尤其今夏溫布頓過後連續6站都闖決賽，狀況如日中天，他也繼索菲亞、辛辛那提、聖彼得堡之後，如願再添金盃，不讓退役同胞前輩達維登科（Nikolay Davydenko）專美於前。上一位殺進上海名人賽單打決戰的俄國人，正是2009年達維登科，最後他也順利奪冠，之後連9年冠軍都被塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）、瑞士費德爾（Roger Federer）和英國穆雷（Andy Murray）這三巨頭包辦。

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冠軍戰梅德維夫開賽第2局率先突破，卻錯失3：0開局，第5局遭22歲小茲維列夫回破咬上，不過俄男5：4聽牌時再度破發，順利搶下首盤。次盤梅德維夫乘勝追擊，接連雙破取得5：0絕對優勢，日耳曼重砲手雖於第6局勉強保發止血，最終梅德維夫跟著保發關門，只花1小時14分鐘直落2攻頂。

小茲維列夫不敵梅德維夫飲恨。（美聯社）

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